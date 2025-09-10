SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ve atama kurası ne zaman?

Binlerce sağlık personelinin beklediği 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kuralarına dair takvim belli oldu. Başvurular, EKİP üzerinden alınacak. Kura yeri, saati, münhal kadrolar ve kura sonuçları ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden ilan edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2. dönem personel alımı başvuru ve atama kurası ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu" paylaştı. İlk defa ve yeniden atama başvuruları 11 Eylül 2025 itibariyle başlayacak.
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası" ile ilgili duyurusunu yayımladı. Açıklamaya göre, sağlık personelinin merakla beklediği başvurular 11 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Sürecin en önemli aşaması olan kura çekimi ise 7 Ekim 2025'te gerçekleşecek.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.
• 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacak.
• 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı' yapılacak.
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, 3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,
7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman 3 tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17'nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.