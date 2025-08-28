Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, başladı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı Personel alımında 2. etap alımları yapılması bekleniyor. İlk etabın geride kalmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar sürecin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihi merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci personel alımı için tarihleri henüz resmi olarak duyurmadı. Ancak uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim aylarında yayımlanabileceğini öngörüyor. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi üzerinden alınması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması bekleniyor.
Bakan Memişoğlu da yaptığı açıklamada, ikinci personel alım sürecinin eylül ayında başlamasının planlandığını belirtmişti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.
Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.
Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.