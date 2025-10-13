SAĞLIK BAKANLIĞI 2247 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İŞKUR: 2025 Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, kura hangi tarihte?

Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü 2 bin 247 sürekli işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de sona eriyor. Temizlik, güvenlik ve klinik destek personeli alımları için gözler kura tarihine çevrildi. 1948 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yürüttüğü işçi alımı başvuruları 8 Ekim'de başladı. esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılan başvurular 13 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekimi tarihi ve saati Bakanlık tarafından duyurulacak. Asıl ve yedek listeler, atama bilgileri ve diğer duyurular YHGM internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçların, yılın ilk işçi alımında olduğu gibi 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (08/10/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.