SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALACAK! 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:47 Son Güncelleme: 21.10.2025 11:48

2026 yılında Sağlık Bakanlığı’na 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla netleşen personel alımı için adaylar başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımını merak ediyor. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak ve hangi pozisyonlar için başvuru yapılacak? İşte 2026 personel alımı kadro dağılımı ve kontenjanlar...

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında 26.673 sözleşmeli personel alımı, atama bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile alım yapılacak kadro ve branşlar netleşti. Şimdi adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 26.673 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

