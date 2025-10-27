Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruda hemşire, ebe, diyetisyen, sağlık teknikeri ve tıbbi sekreter gibi birçok kadro yer aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılacak, şartları neler? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. stihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruda hemşire, ebe, diyetisyen, sağlık teknikeri ve tıbbi sekreter gibi birçok kadro yer aldı.
Acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
İşte, branş ve kadro dağılım tablosu;
|
Branş Adı
|
Alınacak Personel Sayısı
|
Uzman Doktor
|
22.983
|
Doktor
|
3.652
|
Diyetisyen
|
1
|
Ebe
|
9
|
Hemşire
|
2
|
Sağlık Teknikeri
|
25
2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.