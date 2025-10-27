Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. stihdam edilecek 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan duyuruda hemşire, ebe, diyetisyen, sağlık teknikeri ve tıbbi sekreter gibi birçok kadro yer aldı.