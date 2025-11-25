SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı açıklaması, başvuru yapmayı planlayan adayların gündeminde öne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre bakanlık, toplam 26.673 yeni personeli bünyesine katacak. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve uzman hekim gibi pek çok branşın yer aldığı alıma ilişkin başvuru süreci yakından izleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.
Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.
2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.
Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.