SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel ne zaman alınacak?

Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:25

Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bakanlıktan gelen son bilgilere göre, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 26.673 yeni personelin istihdam edileceği açıklandı. Uzman doktor, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve diyetisyen gibi alanlarda başvuru yapmayı planlayan adaylar ise sürece dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı açıklaması, başvuru yapmayı planlayan adayların gündeminde öne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre bakanlık, toplam 26.673 yeni personeli bünyesine katacak. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve uzman hekim gibi pek çok branşın yer aldığı alıma ilişkin başvuru süreci yakından izleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi tarihte başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

