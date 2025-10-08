SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığa toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Buna göre 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek.

Memişoğlu sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçiyoruz. Sözleşmeli personel alımı ÖSYM üzerinden, sürekli işçi alımı ise İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır. Atamaların ülkemize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.