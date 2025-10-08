SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımları binlerce adayın gündeminde. Sözleşmeli personel alımının tamamlanmasının ardından şimdi 2 bin 753 sürekli işçi alımı merak ediliyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve silahsız güvenlik görevlisi kadrolarına önceki alımlar Mayıs ayında gerçekleşmişti. Peki, 2025 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar…
SAĞLIK PERSONELİ 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 18 bin personel alımı yapacak. Bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek. Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapıldı.
BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlığa toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Buna göre 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi istihdam edilecek.
Memişoğlu sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçiyoruz. Sözleşmeli personel alımı ÖSYM üzerinden, sürekli işçi alımı ise İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır. Atamaların ülkemize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ya da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak.
İlanın Ekim ayı içinde yayımlanması bekleniyor. Bu sebeple adayların, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Ancak başvuru ekranı henüz açılmadı. İlan yayımlandığında başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.