SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler, kadro dağılımı nasıl?

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."