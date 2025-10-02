SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler, kadro dağılımı nasıl?

Sağlık sektöründe istihdam fırsatı sunan Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2.753 işçi alımı yapacağını açıkladı. Adaylar, başvuru tarihleri, alım şartları ve kadro detaylarını merakla takip ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecine dair ayrıntılar…
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacağını belirtti. Bu sebeple adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.
İŞKUR e-şube Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.
İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ