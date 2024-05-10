Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ve başvuru kılavuzu adayların gündeminde yer alıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yılsonuna kadar ataması yapılması beklenen alımlar için gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Personel teminine dair başvuru kılavuzu önceki alımlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuzun kısa süre içerisinde adaylara açılacağı öngörülüyor.