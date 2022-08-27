Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 22:31

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası atama bekleyen adaylar, Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını müjdelemişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırma konusu olurken konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yapılan açıklamaların ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

BAKAN KOCA'DAN 85 BİN ATAMA MÜJDESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.

Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

''85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı persone alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihleri 2022: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA