Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin yardımcı personel alınacağını müjdelemişti. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırma konusu olurken konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yapılan açıklamaların ardından "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla atama bekleyen sağlık çalışanlarına müjdeli haber verdi. Bakan Koca, açıklamasında 85 bin atama yapılacağını duyurdu.
Bakan Koca'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjde, bugün itibarıyla, yine müjde değerinde yeni gelişmelerle tamamlandı. Camiamız adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullanan Koca, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkürlerini iletti.
Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosu açılacağına yönelik açıklamalarına ilişkin de şunları kaydetti:
"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı persone alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''