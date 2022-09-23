Sağlık Bakanlığı darp edildiğini iddia eden doktorun davasından çekildi!

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde gerçekleşen olayda Feray Yelmen, raporu görmeden ilaç yazmadığı için tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darp ettiği ileri sürüldü. Olay sonrası Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Feray Yelmen sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Yelmen, itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCASININ RÜTBELERİNİ GÜLEN TAKTI

Darp edildiğini iddia eden Dr. Ebru Ergin Bakar hakkında şaşırtan gerçek olaydan bir süre sonra ortaya çıktı. Bakar'ın kocasının FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde aktif rol alan eski Deniz Kuvvetleri Hareket Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar olduğu öğrenildi. İhsan Bakar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü eski tuğamiraller Muhittin Ergin ve Hasan Kulaç ile birlikte Deniz Kuvvetleri Karargahı'nı ve harekat merkezini kontrol altına almaya çalışmıştı. İhsan Bakar hakkında, darbeye fiilen katılması nedeniyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi müebbet hapis cezası vermişti. Etkin pişmanlık ifadelerinde ismi geçen Bakar hakkında, rütbelerini Altunizade'de FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e getirdiklerini ve rütbelerin de seremoniyle bizzat Gülen tarafından takıldığı beyanları yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÇEKİLME TALEBİ

Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık katılmazken taraf avukatları katıldı. Duruşma başlarken söz isteyen Sağlık Bakanlığı vekili, Dr. Bakar'ın bakanlıktan ilişiğinin kesilme sürecinde olduğunu beyan ederek, bu nedenle bakanlığın davadan katılan sıfatının kaldırılmasını talep etti.

DOKTOR HAKKINDA SAHTE RAPOR İDDİASI

Söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin tutuklanmasına neden olduğunu iddia ettiği doktor raporunun sahte olduğunu bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını beyan etti. Bakar'ın darp raporunu aldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmediğini ileri süren avukat, darp raporunu veren doktor tarafından muayene edilmeden raporun düzenlendiğini ileri sürdü. Avukat, doktor Bakar'ın yatarak tedavi gördüğünü iddia etmesine rağmen hastanede hiç yatmadığını, olayın saat 12.34 olduğunu ancak Bakar'a verilen darp raporun saatinin ise saat 12.20 olduğunu iddia etti. Bakar ve raporda imzası bulunan doktorlar hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Azmettirme' suçlarından soruşturmanın devam ettiğini ifade eden avukat, soruşturma sonuçlanana kadar bu dosyada 'durma kararı' verilmesini talep etti.

BAKANLIĞIN KATILMA SIFATI KALDIRILDI

Savcının mütalaasını vermesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Dr. Bakar'ın, darp olayından sonra yüzünde kalıcı iz olup olmadığı, duyu ve organlarından herhangi birinin işlevinin yitirilip yitirilmediğinin tespiti için, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na polis nezaretinde götürülerek yeniden rapor düzenlenmesine hükmetti. Sağlık Bakanlığı avukatının talebini kabul ederek 'katılan' sıfatının kaldıran mahkeme, Bakar'a rapor düzenleyen sağlık çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın evraklarını da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talep etti. Olaya ilişkin görüntü CD'sinin yeniden bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını ve sanık avukatının 'durma' yönündeki talebinin sonraki celsede karara bağlanmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.