Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası için nefesler tutuldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı kura sonuçları sorgulama ekranı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi başladı mı, nasıl ve nereden izlenir? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekim alımı kura sonuçları nihai isim listesi…