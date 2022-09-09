Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası için nefesler tutuldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı kura sonuçları sorgulama ekranı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi başladı mı, nasıl ve nereden izlenir? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekim alımı kura sonuçları nihai isim listesi…
Sağlık Bakanlığı 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemleri, 7 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile ilgili olarak şunları kaydetti:
''13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.''
Sağlık Bakanı kura çekimi canlı yayını youtubeden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi başladığında canlı yayın haberimize eklenecektir.
Tercih işlemlerinin ardından kura çekimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimi 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Kura çekimi sonrasında sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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