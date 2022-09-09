Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı DHY 13 bin 163 doktor atama kura çekimi CANLI İZLE! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:27

Sağlık Bakanlığı DHY 13 bin 163 doktor atama kura çekimi CANLI İZLE! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı doktor atama kura çekimi için geri sayım sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda ön başvuruları alınan 13 bin 163 hekimin yerleştirme sonuçları, bugün gerçekleştirilen kura ile belli olacak. Bu noktada başvuruda bulunan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı izle araştırması yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi başladı mı, nasıl ve nereden izlenir? İşte, Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı DHY 13 bin 163 doktor atama kura çekimi CANLI İZLE! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurası için nefesler tutuldu. Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlığını tamamlayan binlerce aday, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı kura sonuçları sorgulama ekranı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi başladı mı, nasıl ve nereden izlenir? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı 13 bin 163 hekim alımı kura sonuçları nihai isim listesi…

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA KURASI TERCİHLERİ SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih işlemleri, 7 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alındı.

DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.''

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY HEKİM ALIMI CANLI YAYIN VAR MI?

Sağlık Bakanı kura çekimi canlı yayını youtubeden canlı olarak yayınlanacak. Kura çekimi başladığında canlı yayın haberimize eklenecektir.

KURA ÇEKİMİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

DHY KURA ÇEKİMi SONUÇLARI SORGULA

Tercih işlemlerinin ardından kura çekimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Kura çekimi 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek. Kura çekimi sonrasında sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

ATAMA KURA SONUCU İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Sağlık Bakanlığı DHY 13 bin 163 doktor atama kura çekimi CANLI İZLE! 2022 Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları sorgulama ekranı
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