Sağlık Bakanlığı duyurdu: Uluslararası seyahat gemisindeki 3 Türk ülkeye getiriliyor! Karantinaya alınacaklar

Koronavirüs salgınının ardından bu kez dünyada hantavirüs salgını patlak verdi. Peş peşe gelen vaka haberleri dünyada yeni bir tedirginliğe neden oldu.

Sağlık Bakanlığı, bir süredir uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve durumları yakından izlenen 3 Türk vatandaşıyla ilgili yeni bir bilgilendirme paylaştı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, sağlık durumları titizlikle takip edilen vatandaşlarımız yarın ülkemize getirilecek.

İlgili uluslararası otoritelerle tam koordinasyon içerisinde yürütülen takip süreci neticesinde, söz konusu 3 vatandaşta herhangi bir hastalık belirtisi veya semptom gözlemlenmediği bildirildi. Ancak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, vatandaşların Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantina altına alınacakları belirtildi. Tüm sağlık süreçlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından büyük bir titizlikle yönetileceği vurgulanırken, vatandaşların genel sağlık durumlarının yakından izlenmeye devam edileceği ifade edildi.

MV HONDİUS'TAKİ 3 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arjantin'den çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebat ile 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir adam, ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleriyle hastalanmıştı. İlerleyen günlerde solunum güçlüğü yaşamaya başlayan adam 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetmişti. Hollandalı adamın eşi ise 26 Nisan'da ülkesine dönmek için başka bir uçağa binmeye çalışırken havaalanında fenalaşmış ve Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gemi, Afrika'nın batı kıyısındaki Yeşil Burun Adaları'na doğru yol alırken, 28 Nisan'da Alman bir kadın yolcu da gemide hastalanmış, ilk yolcunun rahatsızlanmasından yaklaşık 1 ay sonra 2 Mayıs'ta gemide hayatını kaybetmişti. Bu, 3'üncü ölüm vakası olmuştu.

HANTAVİRÜS

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör