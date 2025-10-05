Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.10.2025 16:33

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek 18 bin personel alımı için süreç resmen başladı. Başvuruların ikinci etabı kapsamında, 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden kabul edilecek.İstihdam imkanlarını araştıran vatandaşlar “Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte işçi alımıyla ilgili detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak, başvurular başladı mı ve hangi kadrolarda alım yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 18 BİN PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alımların bir kısmı ÖSYM üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleşirken bir kısmı da İŞKUR üzerinden açılacak işçi ilanlarına yönelik olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İşçi statüsündeki alımlar için başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların İŞKUR e-şube girişi yaparak ilanlara ulaşmaları ve online şekilde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanacağını aktardı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı" ilanlarını görüntüleyebilecek. İlanlara başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz