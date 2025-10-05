SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak, başvurular başladı mı ve hangi kadrolarda alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alımların bir kısmı ÖSYM üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleşirken bir kısmı da İŞKUR üzerinden açılacak işçi ilanlarına yönelik olacak.
İşçi statüsündeki alımlar için başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların İŞKUR e-şube girişi yaparak ilanlara ulaşmaları ve online şekilde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanacağını aktardı.