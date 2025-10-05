SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BİLGİSİ 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde ön sıralarda yer alıyor. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak, başvurular başladı mı ve hangi kadrolarda alım yapılacak?