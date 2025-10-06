SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2. etap personel alımı başvuruları ÖSYM üzerinden alınmaya başladı. Bunun yanı sıra, 2 bin 753 sürekli işçi alımı ise İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Başvuru süreci başlamadan önce iller, branş dağılımı ve başvuru şartlarının açıklanması bekleniyor. Peki, İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı ve ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alımların bir kısmı ÖSYM üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleşirken bir kısmı da İŞKUR üzerinden açılacak işçi ilanlarına yönelik olacak.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
İŞKUR E-ŞUBE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN
Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yada Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımı kadro ve branş dağılımları şöyle olmuştu:
" 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."