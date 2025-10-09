SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları nereden yapılır?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı ilanını yayımladı. Başvurular başlamış olup, adaylar başvuru ekranı üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. Ayrıca başvuru şartları ve hangi kadrolara alım yapılacağı da detaylı bir şekilde açıklandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru rehberi…