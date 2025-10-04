Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı? 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı sorgulanıyor
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı? 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı sorgulanıyor

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 18 bin personel alımı için süreç başladı. Başvuruların 2. etabı olan 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. İş arayan vatandaşlar, “Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi tarihler arasında olacak, belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte personel alımıyla ilgili detaylar…

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı duyurusu, iş arayan vatandaşların gündeminde. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımları, binlerce aday için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı, hangi kadrolarda alım gerçekleştirilecek? İşte Sağlık Bakanlığı 2753 işçi alımı başvuru ekranı erişime açıldı mı sorusunun yanıtı!

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 18 BİN PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacağını açıkladı. Alımların bir kısmı ÖSYM üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleşirken bir kısmı da İŞKUR üzerinden açılacak işçi ilanlarına yönelik olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İşçi statüsündeki alımlar için başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Adayların İŞKUR e-şube girişi yaparak ilanlara ulaşmaları ve online şekilde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ilanlarının önümüzdeki günlerde yayımlanacağını aktardı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı işçi alımı" ilanlarını görüntüleyebilecek. İlanlara başvuru yapmak için e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması ve başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerini gerçekleştiriyor.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

