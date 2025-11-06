SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ 2025: İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için yapılacak kura heyecanla bekleniyor 2764 kişinin istihdam edileceği kadrolara için kura çekimi heyecanla bekleniyor. Gözler kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2 bin 764 işçi alımı için kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde, saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Ankara'da düzenlenecek etkinlikte yapılacak.
Kura işlemi canlı yayınla adayların erişimine açılacak ve tüm katılımcılar süreci eş zamanlı olarak takip edebilecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.