Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2025: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı için kura sürecini başlattı! Temizlik, güvenlik ve klinik destek elemanı kadrolarına başvuran adaylar, noter huzurunda yapılacak çekilişin sonuçlarına odaklandı. Kura sonuçları T.C. kimlik numarasıyla iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Kura çekimi, ilgili pozisyonların 4 katı adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, nasıl canlı izlenir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 764 işçi için kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura, saat 09.00 ile 18.00 arasında tamamlanacak.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.