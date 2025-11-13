Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İL İL SONUÇ LİSTESİ: Sağlık Bakanlığı işçi alım kura asıl ve yedek isimler!
Giriş Tarihi: 13.11.2025 01:13

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2.764 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Alım kapsamında 1.946 temizlik görevlisi, 572 güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı atanacak. İşte, Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı kura sonuçları.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde beklenen açıklama geldi. Toplam 2.764 sürekli işçi alımı için yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar yayımlandı. Adaylar, iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden asıl ve yedek listeleri sorgulayabiliyor. Bu kapsamda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına alımlar yapılacak ve kura sonucunda belirlenen asıl adaylar sınavsız olarak atanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Sağlık Bakanlığı noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar, süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp, uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucunda yerleştirilen adaylar yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır. Alım yapılacak kadroların dağılımı şu şekilde;

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 1 BİN 946

SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 572

KLİNİK DESTEK ELEMANI: 244

