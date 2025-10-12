SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı yapacağını duyurdu. 8 Ekim tarihinde yayımlanan ilana çok sayıda başvuru olurken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;