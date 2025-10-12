SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı yapacağını duyurdu. 8 Ekim tarihinde yayımlanan ilana çok sayıda başvuru olurken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;
SON BAŞVURU TARİHİ 13 EKİM
8 Ekim'de başlayan Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Başvurular 13 Ekim'de sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabilecek.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi belli olmadı. Önceki dönemde yapılan başvurular 9 Mayıs'ta sona ermiş ve kuralar 27 Mayıs'ta çekilmişti.