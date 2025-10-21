Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI: Kura tarihi netleşti! Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI: Kura tarihi netleşti! Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı’nın 2.764 işçi alımı için kura sonuçları merakla bekleniyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. Başvuruda bulunan adaylar, Ankara’da canlı yayında yapılacak kura çekimi için iscisonuc.saglik.gov.tr adresi. kontrol ediliyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek kura çekiminin tarihi ve saati netleşti. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI: Kura tarihi netleşti! Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını bekleyen adaylar heyecanlı bir süreç yaşıyor. Başvurularını tamamlayan kişiler şimdi kura çekimi tarih ve saatini merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman,sonuçalr nereden ve nasıl sorgulanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında yapılacak. Kura çekilişi Ankara'da düzenlenecek.

Kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek ve tüm adaylar canlı olarak takip edilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.765 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atama ile ilgili bilgi ve belgeler ile diğer duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr
adresinden yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek; bu ilan, tebligat yerine geçecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının tamamlanmasının ardından asıl olarak yerleştirme yapılan adayların istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi gerekecek.

Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.


