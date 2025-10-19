Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARINDA SON DURUM: 2025 Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.10.2025 07:29

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARINDA SON DURUM: 2025 Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARINDA SON DURUM: 2025 Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekilişi için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler, kura tarihine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte erişime açılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden tamamlandı.

Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte değerlendirme işlemleri başladı. İlk olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hakkında Bakanlık tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kuranın ardından asil ve yedek adaylar belli olacak ve yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARINDA SON DURUM: 2025 Sağlık Bakanlığı 2764 işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz