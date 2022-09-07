Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1356 engelli işçi alımı başvuruları, 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi, 6 Eylül'de noter huzurunda gerçekleştirildi. Başvuru yapan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura sonuçları isim listesi araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı engelli personel/işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama...
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli personel/işçi alımı başvuruları, 15 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı.
Başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı Engelli Statüsünde Sürekli İşçi Alımı kura çekilişi, 6 Eylül 2022 Salı günü saat 10:00'da noter huzurunda tamamlandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura sonuçlarının iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden yayınlandığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı sürekli engelli işçi alımı çekilişi, Sağlık Bakanlığı YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlandı.
Kura sonrası Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "2022 Yılı Engelli Sürekli İşçi Alım Kurası tamamlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan alımlarda herhangi bir mülakat süreci olmayacağı bildirildi. Çekiliş tekrarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.
Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
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