SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Atama sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

Kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.

1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır.

2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı' yapılacaktır.