SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Atama sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, başvuru yapan sağlık personelinin gündeminde. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince, Bakanlık ve bağlı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ve benzeri kadrolara yapılacak atamalar, ilan edilen takvim uyarınca noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kurası ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası bugün gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, 7 Ekim 2025 Salı günü saat 10.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapılacak. Çekiliş, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı (youtube.com/user/SaglikBakanligi
) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle kura alanına katılımcı alınmayacak.
Kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacaktır.
1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır.
2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında personel alımı' yapılacaktır.
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar,
7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi kapsamında emekli olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman 4 tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.
8) 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 17'nci Maddesi çerçevesinde, kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. Aynı kanun gereği 65 yaşından gün almış tabip ve uzman tabiplerin Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşmeleri halinde atamaları gerçekleştirilmeyecektir.