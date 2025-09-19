SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatına yapılacak atamalar için gözler KPSS tercih kılavuzunda. Mayıs ayında 15.342 personel atamasının ardından, Bakan Memişoğlu ikinci etap alımın yapılacağını duyurdu. Başvurular ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR üzerinden alınacak. Kadro ve branş dağılımları (Hemşire, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter gibi) başvuru şartlarına göre farklılık gösterecek. Başvuru tarihleri ve detaylar ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 2025 Personel Alımı Ne Zaman?
Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı ilanının Ekim ayında yapılacağını duyurdu. Başvurular için ÖSYM duyurusu yayımlandığında, tüm detaylar haberlerimizde paylaşılacak.
Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımı Kadro ve Branşlar Belli Oldu mu?
2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, önce Resmî Gazete'de, ardından ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz sözleşmeli personel alımı ilanı paylaşılmadı.
Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı ise şu şekildeydi:
Toplam Atama: 15.342 kişi
Eğitim Düzeyine Göre Dağılım:
Ortaöğretim: 1.509
Ön Lisans: 5.199
Lisans: 8.634
Başlıca Branşlar:
Hemşire: 7.597
Ebe: 1.280
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Büro Personeli: 215
Tıbbi Sekreter: 487
Diyetisyen: 74
Fizyoterapist: 17
Psikolog: 30