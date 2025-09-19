SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatına yapılacak atamalar için gözler KPSS tercih kılavuzunda. Mayıs ayında 15.342 personel atamasının ardından, Bakan Memişoğlu ikinci etap alımın yapılacağını duyurdu. Başvurular ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR üzerinden alınacak. Kadro ve branş dağılımları (Hemşire, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter gibi) başvuru şartlarına göre farklılık gösterecek. Başvuru tarihleri ve detaylar ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?