Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 19.9.2025 19:22

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımında ikinci etap için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Mayıs ayında 15.342 personel ataması yapılmıştı; bu kez 18 bin kadro ayrıldı. Başvurular, KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Kadro ve branş dağılımları başvuru şartlarına göre değişecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Bakanlığın taşra ve merkez teşkilatına yapılacak atamalar için gözler KPSS tercih kılavuzunda. Mayıs ayında 15.342 personel atamasının ardından, Bakan Memişoğlu ikinci etap alımın yapılacağını duyurdu. Başvurular ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR üzerinden alınacak. Kadro ve branş dağılımları (Hemşire, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter gibi) başvuru şartlarına göre farklılık gösterecek. Başvuru tarihleri ve detaylar ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2025 Personel Alımı Ne Zaman?

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alımı ilanının Ekim ayında yapılacağını duyurdu. Başvurular için ÖSYM duyurusu yayımlandığında, tüm detaylar haberlerimizde paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı mı?

2025/5 tercihlerinde branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar kılavuzla açıklanacak. Şu an için Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzunun Eylül-Ekim döneminde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımı Kadro ve Branşlar Belli Oldu mu?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, önce Resmî Gazete'de, ardından ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz sözleşmeli personel alımı ilanı paylaşılmadı.

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı ise şu şekildeydi:

Toplam Atama: 15.342 kişi

Eğitim Düzeyine Göre Dağılım:

Ortaöğretim: 1.509

Ön Lisans: 5.199

Lisans: 8.634

Başlıca Branşlar:

Hemşire: 7.597

Ebe: 1.280

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Büro Personeli: 215

Tıbbi Sekreter: 487

Diyetisyen: 74

Fizyoterapist: 17

Psikolog: 30

ARKADAŞINA GÖNDER
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 2. etap atamaları ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz