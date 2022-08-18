Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları, branş ve kadro dağılımı 2022
Giriş Tarihi: 18.8.2022 07:18 Son Güncelleme: 18.8.2022 07:18

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları, branş ve kadro dağılımı 2022

Resmi Gazete’de yayınlanan karar göre; bakanlık bünyesinde 2022 yılı sonuna kadar 27 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Kadro ve branş dağılımı belli olurken 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Peki; Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları ve kadro dağılımı 2022.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları, branş ve kadro dağılımı 2022

Sağlık Bakanlığı'na 27 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Yıl sonuna kadar alımların yapılacağı belirtilirken başvuruda bulunmak isteyenler internet üzerinden "Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Yapılan resmi açıklama doğrultusunda branş ve kadro dağılımı da belli olmuştu. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, branş ve kadro dağılımı 2022.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yer alan personel alımı ilanına göre 27 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

İlana göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Başvuru şartları konusunda bu yıl Mart ayında yapılan 10 bin personel alımı için şartları inceleniyor:

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, şartları, branş ve kadro dağılımı 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA