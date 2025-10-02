Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor mu, kimler başvurabilir? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:21

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor mu, kimler başvurabilir? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplamda 18 bin alım gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ve Bakan Memişoğlu'nun açıklamaları doğrultusunda, KPSS 2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor mu, kimler başvurabilir? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor. Adaylar KPSS sonucuna göre tercihlerde bulunuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kadro ve branş dağılımı nasıl?

KPSS ŞARTI ARANACAK!

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin dünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınmaya başlayacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak alımlar için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlanacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrilecek.

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

  • AVUKAT 50
  • BİYOLOG 15
  • BÜRO PERSONELİ 290
  • ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
  • DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
  • DİYETİSYEN 116
  • EBE 805
  • FİZYOTERAPİST 133
  • GERONTOLOG 8
  • HEMŞİRE 6.445
  • İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
  • KLİNİK PSİKOLOG 60
  • SOSYAL ÇALIŞMACI 76
  • ODYOLOG 17
  • PERFÜZYONİST 27
  • PSİKOLOG 63
  • SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
  • MİMAR 40
  • DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
  • MÜHENDİS 122
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
  • DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
  • TEKNİKER 233
  • TEKNİSYEN 231
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor mu, kimler başvurabilir? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı!
