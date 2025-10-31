Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak!

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Alım yapılacak pozisyonlar, branşlar ve başvuru tarihleri adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.