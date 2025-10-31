Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alacak!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 11:26

Sağlık Bakanlığı, kamu personeli alımıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Bakanlık bünyesinde farklı branş ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere toplam 26 bin 673 personel alınacağı açıklandı. Başvuru süreci, tarihleri ve kadro dağılımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 personel alımıyla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. Alım yapılacak pozisyonlar, branşlar ve başvuru tarihleri adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

