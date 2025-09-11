SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı ikinci etap sözleşmeli personel alımında 18 bin kişi istihdam edilecek. Hemşire, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter ve diğer branşlarda yapılacak alımlar için adaylar başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartları merak ediyor. Resmi açıklamalar Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi illerde kaç kadro olacak? İşte detaylar...