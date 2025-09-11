SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2025 Sağlık Bakanlığı ikinci etap sözleşmeli personel alımında 18 bin kişi istihdam edilecek. Hemşire, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter ve diğer branşlarda yapılacak alımlar için adaylar başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartları merak ediyor. Resmi açıklamalar Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi illerde kaç kadro olacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin kişilik personel alımı için ilanımızı yayımlayacağız ve süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı, 18 bin personel alımı kapsamında kadro dağılımını henüz resmi olarak açıklamadı. Bakanlık, ihtiyaç duyulan eksik kadroları belirleyerek ÖSYM'ye bildirecek ve yayımlanacak kılavuzda branşlara göre kontenjanlar detaylı şekilde paylaşılacak.
Geçmiş atamalarda dağılım şu şekilde gerçekleşmişti:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikerleri Dağılımı:
Adli Tıp: 2
Ağız ve Diş Sağlığı: 397
Ameliyat: 25
Anestezi: 146
Çevre Sağlığı: 91
Diş Protez: 10
Diyaliz: 225
Eczane: 135
Elektronörofizyoloji: 132
Evde Bakım: 26
Fizik Tedavi: 71
İlk ve Acil Yardım: 1.786
İş ve Uğraşı Terapisti: 10
Laboratuvar: 314
Optisyen: 17
Odyometri: 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Yeni kılavuz yayımlandığında, her branş için kesin kontenjan rakamları netleşmiş olacak.