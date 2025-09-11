Haberler Yaşam Haberleri SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 11.9.2025 07:56 Son Güncelleme: 11.9.2025 07:59

2025 yılında Sağlık Bakanlığı, ikinci etap sözleşmeli personel alımı kapsamında toplam 18 bin yeni kadro açmayı planlıyor. Alımlar; hemşire, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter, diyetisyen ve büro personeli gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek. Kamu personeli adaylarının büyük ilgisini çeken bu süreçte, başvurular KPSS puanı esas alınarak yapılacak. Başvuru tarihleri, tercih dönemi ve illere göre kadro dağılımı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunda duyurulacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilen detaylar…

2025 Sağlık Bakanlığı ikinci etap sözleşmeli personel alımında 18 bin kişi istihdam edilecek. Hemşire, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter ve diğer branşlarda yapılacak alımlar için adaylar başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartları merak ediyor. Resmi açıklamalar Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından duyurulacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak ve hangi illerde kaç kadro olacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. DÖNEM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 18 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Konuya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin kişilik personel alımı için ilanımızı yayımlayacağız ve süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.

KILAVUZ YAYINLANDI MI?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun yayımlanmasının Eylül veya Ekim aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Adaylar, kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemlerine başlayabilecek.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı, 18 bin personel alımı kapsamında kadro dağılımını henüz resmi olarak açıklamadı. Bakanlık, ihtiyaç duyulan eksik kadroları belirleyerek ÖSYM'ye bildirecek ve yayımlanacak kılavuzda branşlara göre kontenjanlar detaylı şekilde paylaşılacak.

Geçmiş atamalarda dağılım şu şekilde gerçekleşmişti:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikerleri Dağılımı:

Adli Tıp: 2

Ağız ve Diş Sağlığı: 397

Ameliyat: 25

Anestezi: 146

Çevre Sağlığı: 91

Diş Protez: 10

Diyaliz: 225

Eczane: 135

Elektronörofizyoloji: 132

Evde Bakım: 26

Fizik Tedavi: 71

İlk ve Acil Yardım: 1.786

İş ve Uğraşı Terapisti: 10

Laboratuvar: 314

Optisyen: 17

Odyometri: 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Yeni kılavuz yayımlandığında, her branş için kesin kontenjan rakamları netleşmiş olacak.

