SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ GELİŞMELERİ: 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ihalesi ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:11

Sağlık Bakanlığı çalışanlarının merakla beklediği banka promosyon anlaşmasıyla ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. 2025 yılı için yapılacak promosyon ödemelerinin miktarı ve ödeme takvimi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Gözler, anlaşmanın netleşeceği tarih ve promosyon tutarına çevrilmiş durumda. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, belli oldu mu?

Sağlık çalışanlarına yapılacak banka promosyonu ödemeleri için geri sayım başladı. Promosyon görüşmeleri ise İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Çalışanlar, "Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak, ödemeler hangi tarihte yapılacak?" sorularına yanıt arıyor.

PROMOSYON ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

2022 yılında yapılan son promosyon anlaşmasında sağlık çalışanlarına ortalama 29 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu sürenin dolmasıyla birlikte yeni dönem için hazırlıklar başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel, bu kez en az üç yıllık maaş toplamına denk gelecek bir promosyon beklentisi içinde.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI SON DURUM

Sendika temsilcilerinden gelen bilgilere göre, bazı illerde bankalar 90 bin lira nakit ve 10 bin lira para puan olmak üzere toplam 100 bin lira civarında teklif sundu. Ancak bu rakamların henüz kesinleşmediği, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

