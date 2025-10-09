SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI SON DURUM: KPSS 2025/5 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/5 tercih döneminin sona ermesiyle birlikte 15 bin 247 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç sonuç aşamasına geldi. Yerleştirme heyecanı yaşayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin paylaşacağı sonuç duyurusu için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?