SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI SON DURUM: KPSS 2025/5 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/5 tercih döneminin sona ermesiyle birlikte 15 bin 247 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı için süreç sonuç aşamasına geldi. Yerleştirme heyecanı yaşayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin paylaşacağı sonuç duyurusu için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2025/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Kılavuza göre Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih işlemleri, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı.
Ancak önceki yıllara bakıldığında, KPSS 2025/5 tercih sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
