Sağlık Bakanlığı yeni personel alımı yapacak! 26.673 personel alımı ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

Giriş Tarihi: 20.11.2025 13:03

Sağlık Bakanlığı personel alımına hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 26.673 personel istihdam edileceği duyuruldu. Uzman tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi kadrolara başvuracak adaylar, başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu, başvuru yapmayı bekleyen adayların gündemine yerleşti. Açıklamaya göre, bakanlık bünyesine 26.673 yeni personel alınacak. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve uzman tabip gibi birçok pozisyonun yer aldığı alım için başvuru takvimi yakından takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması b ekleniyor.

