Sağlık Bakanlığı yoğun bakım yatak sayısının 47 bin 809’a ulaştığını açıkladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yoğun bakım ünitelerinin hayati fonksiyonların yakından izlenmesi gereken kritik durumdaki hastaların takip ve tedavisinin gerçekleştirildiği, ileri teknolojiye sahip cihazlar ve alanında uzman sağlık ekipleriyle donatılmış özel birimler olduğu belirtildi.

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların kalp atışı, tansiyon, solunum ve oksijen düzeylerinin sürekli izlendiği ifade edilen açıklamada, e-Nabız uygulaması bünyesinde yer alan "Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme" alanı ile yoğun bakımda tedavi gören hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin hasta yakınları tarafından güvenli ve kolay şekilde takip edilebildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla kamu hastanelerine bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yoğun bakım hizmet kapasitesi güçlendirilmiştir. 2008 yılında 13 bin 965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısı, 2026 yılı itibarıyla yüzde 242 artış göstererek 47 bin 809'a ulaştı.

Yoğun bakım süreci, hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilen hassas bir süreçtir. Tüm uygulamalar hastanın yaşamını korumak ve iyileşmesini sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu süreçte hasta ve hasta yakınlarının sağlık ekibi ile işbirliği yapması ve ihtiyaçları için ilgili sağlık personeliyle iletişim halinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda yoğun bakım hizmetlerinin etkin, erişilebilir ve yüksek standartlarda sunulması sağlanarak vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenli şekilde ulaşması hedeflenmektedir."