Sağlık Bakanlığı’na 26 bin 673 kişi alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte olacak?

Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:44

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 26.673 bin personel alımı yapacak. Uzman tabip, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, diyetisyen olmak üzere birçok farklı kadroda alım gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri ve şartları ilanı başvuracak adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağlımı nasıl? İşte detaylar…

Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı detayları merakla bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte branş dağılımı netleşti. Başvuru tarihleri ve koşullar için adaylar detayları takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 26.673 personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? İşte ayrıntılar

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TARİHİ İÇİN GÖZLER DUYURULARDA!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.

2026 yılında yapılacağı kesinleşen personel alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak kılavuz sonrasında Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi netleşecek.

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayı itibarıyla yayımlanması bekleniyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılında alımı yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, alınacak personelin 22 bin 983'ü uzman doktor, 3 bin 652'si ise doktor olacak.

Ayrıca, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ve birer sağlık teknikeri ile diyetisyen alımı yapılacak.

