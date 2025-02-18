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Giriş Tarihi: 18.2.2025 10:42 Son Güncelleme: 18.2.2025 10:45

Sağlık Bakanlığından Menteşe Devlet Hastanesi'ne tahliye kararı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Muğla’da depreme dayanıksızlık raporu ve yıkılma riski olan Menteşe Devlet Hastanesi’nin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bölümlerinin boşaltılmasına karar verildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Sağlık Bakanlığından Menteşe Devlet Hastanesi’ne tahliye kararı

Sağlık Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Muğla Menteşe Devlet Hastanesiyle ilgili basına yansıyan haberler üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerimizin yıkım süreçleri, "Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge" doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Sağlık Bakanlığından Menteşe Devlet Hastanesi'ne tahliye kararı
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