Sağlık çalışanları 103 haftadır Gazze için yürüyor

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Naci Ceviz, Erzurum Sessiz Yürüyüş ekibi olarak dünya ile eş zamanlı olarak başladıkları eylemlerinin 103'üncü haftasında meydanda tekrar buluştuklarını söyledi.

103 haftadır karda kışta, yağmurda çamurda, sıcakta soğukta bu meydanı boş bırakmayan, dünyanın zalim yüzünün kendilerini değiştirmesine izin vermeyenleri tebrik ederek şükranlarını sunduğunu ifade eden Ceviz, "Biliyoruz yaptığımız eylemlerin fiziki olarak Gazze'ye hiçbir faydası olmuyor. Ancak biz her hafta burada semaya yükselen sessiz çığlığımızla alemlerin Rabbi olan Allah'ın merhametine iltica ediyor ve kardeşlerimizi görünmez orduları ile desteklemesini niyaz ediyoruz. Cenab-ı Haktan bunu isterken onun merhamet kapısını yaptığımız Boykot ile çalıyoruz. Siyonist rejime ve onun ortaklarına ait ürünleri mümkün olduğunca, hiçbir bahanenin arkasına gizlenmeden boykot ediyoruz" dedi.

Geçen gün sağlanan ateşkes kendilerine yeni sorumluluklar yüklediğini anlatan Ceviz, şöyle konuştu:

"Mazlumların her türlü yardıma ve desteğe ihtiyaçları var. Şimdi var gücümüzle yardımları artırmamızın zamanıdır. Gazze'nin ayağı kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze 'eki soykırımın durmadığını devam ettiğini görüyoruz. Şu anlaşılmıştır ki Siyonizm, durduruluncaya kadar asla durmayacaktır. Bu nedenle bu düşmana karşı uyanık olmalı yaşamımızın her anında maddi ve manevi mücadeleye devam etmeliyiz. Hedefimiz sadece Gazze ve Filistin olmamalı, gayretimiz dünyanın neresinde, hangi ırktan, hangi dinden olursa olsun zulüm gören her insan tekine ulaşacak kadar geniş olmalıdır. Bununla birlikte Allah'ın bizi kendileri ile kardeş ilan ettiği dindaşlarımıza ulaşmak için özel gayretler göstermeliyiz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabır ve azimle, zulme ve zalime karşı duranlardan olacağız."

Basın açıklamas yapılan dua ile bitti.