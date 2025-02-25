Sağlık kabinini kurşunlayıp haraç isteyenlerin son adresi cezaevi oldu

Adana'da sağlık kabinini önce kurşunlayan daha sonra işletmecisinden 1 milyon lira haraç isteyen 4 kişi polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Olayda silahı kullanan şüpheli sorgusunda suçu itiraf etti. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

ÖNCE ATEŞ ETTİLER SONRA TEHDİT

Olay, 18 Şubat'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen şüpheli Cumali K., arkadaşı Yusuf S.'nin kullandığı motosikletle Yakup Y.'nin işlettiği sağlık kabininin önüne gitti. Motosikletten inen Cumali K., tabancayla sağlık kabinine 12 el ateş edip, arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Yakup Y.'ye "Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın" dedi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AZMETTİRİCİ VE SALDIRGANLAR YAKALANDI

Sağlık kabinini işleten Yakup Y., soluğu poliste aldı. İhbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Balcalı Mahallesi'ndeki belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında Cumali K., Yusuf S. ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. ve saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Aziz Ş. (22) gözaltına alındı.

SUÇU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali K., sorgusunda, "Abdülbaki, iş yerine gidip kurşunlamamızı istedi. İş yeri sahibinden para isteyeceğimizi söyledi" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali K., Yusuf S. ile Abdülbaki A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Aziz Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.