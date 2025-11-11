Haberler Yaşam Haberleri Sağlık personeli sahte site tuzağına düştü: 7 bin 500 lira dolandırıldı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 23:00

Sağlık personeli sahte site tuzağına düştü: 7 bin 500 lira dolandırıldı

Samsun'da 112 Ambulans Merkezi'nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan bir sağlık personeli, TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirilerek tam 7 bin 500 lira dolandırıldı.

İHA
Sağlık personeli sahte site tuzağına düştü: 7 bin 500 lira dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi. Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.
Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ'nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık personeli sahte site tuzağına düştü: 7 bin 500 lira dolandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz