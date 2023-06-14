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Giriş Tarihi: 14.6.2023 14:18 Son Güncelleme: 14.6.2023 14:21

Sağlık teknisyeni boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık teknisyeni Mustafa Bağce, boşanma aşamasında olduğu doktor eşi Melek Bağce'yi bıçakla öldürdükten sonra tabancayla intihar etti.

MEHMET AL MEHMET AL
Sağlık teknisyeni boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesi Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin önceki gün görülen boşanma davası ertelendi. Öğleden sonra sağlık merkezine gelen Mustafa Bağce, doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti.

Sağlık merkezindekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Melek Bağce ve Mustafa Bağce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Bugün bir sağlık çalışanı hekim arkadaşımızı ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettik. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. Ailevi nedenlerle de olsa her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz, ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma duruşmaları olduğu söyleniyor. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.

Çiftin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı sağlık merkezinin kapısında yer alan 'Kadına El Kal-Ka-Maz' afişi ise dikkat çekti.

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Sağlık teknisyeni boşanma aşamasındaki doktor eşini öldürüp, intihar etti
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