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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Sağlıkçılardan tam not aldı

Sağlıkçılardan tam not aldı
Hatay'da 60 günde tamamlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, modern tıbba uygun cihazları ve rahat çalışma ortamıyla hekimler tarafından da beğenildi.
21 Mayıs'tan bu yana 22 poliklinikte hizmet verilen hastane, çalışanlardan tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, "Tam teşekküllü, modern tıbba uygun cihazlarla hastaları muayene etmek bir hekim için inanılmaz keyif" dedi. Başhekim İmadettin Alpay Özkaya ise "Sahra şartlarında da çadırda da çalıştım. Şimdi burada nezih bir ortam var" diye konuştu. Kardiyoloji Uzmanı Barış Kavvasoğlu da "İlk gün 72, ikinci gün 83, üçüncü gün 103 hasta baktık. Bu kadar kısa sürede böyle devasa bir hastanenin hizmete girmesi umut kaynağı oldu. Bu da burada bir şeylerin bitmediğini bize gösterdi" dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cafer Miçooğulları da "Cihazlar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çok daha modern. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

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Sağlıkçılardan tam not aldı
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