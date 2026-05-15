Sağlıklı çocuk için hamilelikte beslenmeye dikkat edin

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, çocukların sebze alışkanlığının anne karnında şekillendiğini kanıtladı. Hamilelik sırasında tüketilen besinler, aromaları damak tadının temelini atıyor. Bilim insanları, anne adaylarının hamileliğin son aylarında düzenli sebze tüketmesinin ek gıdaya geçişte bebeklerin bu tatları daha kolay kabul etmesini sağladığını belirtiyor. Uzmanlar, çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak isteyen ebeveynlere, sürece henüz doğum gerçekleşmeden başlamalarını öneriyor.