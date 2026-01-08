Sağlıklı diş uzun yaşam demek

Japonya'da yapılan çalışma, kötü ağız sağlığının yaşam beklentisini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. Şarkul Avsat'ın yer verdiği çalışmaya göre diş kaybı, ağız kuruluğu, konuşma güçlüğü ve çiğneme ve yutma zorluğu olarak tanımlanan zayıf ağız ve diş sağlığı, yaşlanan kişilerde genel sağlık durumunun zayıflığını yansıtıyor. Araştırmacılar, yaşlı yetişkinlerin ağız ve diş fonksiyonlarında gerilemeyi önlemek veya geciktirmek, daha uzun süre daha sağlıklı kalmalarına yardımcı olmak için düzenli olarak diş hekimine görünmelerini öneriyor.