Sağlıklı yaşam için ‘Esenlik Üssü’ geliyor

Sağlık Bakanlığı
, "wellness" olarak adlandırılan sağlıklı yaşam faaliyetlerini yasal bir altyapıya kavuşturmak amacıyla Esenlik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı'nı tamamladı. Bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye
'nin uluslararası sağlık turizmi pazarındaki payını büyük oranda büyütecek. Düzenleme sadece turizm tesisleriyle sınırlı kalmayacak; engelli bakım merkezleri, huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri de bu imkândan yararlanabilecek. Spor kulüpleri bünyesinde kurulacak merkezler ise yalnızca lisanslı sporculara, kulüp çalışanlarına ve kulüp üyelerine özel hizmet verecek. Merkezlerdeki hizmetler; yaş, sağlık durumu, risk faktörleri ve yaşam tarzı dikkate alınarak kişiye özgü şekilde planlanacak. Uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunabilecek merkezlerde, herhangi bir ürünün satışı yapılamayacak. Sadece 60 yaş üzeri uzman tabiplerin istihdam edileceği merkezlerde alınan tüm hizmetler MHRS
'ye aktarılacak. Oluşturulacak merkezlerde; mineral su ve çamurların kür halinde kullanıldığı balneoterapi, sıcak ve soğuk suyla gevşeme sağlayan hidroterapi, güneş terapisi, nefes terapisi sağlanabilecek. Sanat terapisi ve psikolojik destek de verilecek. Merkezlerde tuz tedavisi, doğa yürüyüşleri, sauna ve buhar odası, kişiye özel beslenme programlaması, dil ve konuşma terapisi de yer alacak. Faaliyetler arasında; müzikterapi, fitoterapi (bitkisel tedavi), talassoterapi (deniz suyu ve yosun terapisi), ergoterapi (aktivite terapisi), podoloji (ayak sağlığı) de olacak.