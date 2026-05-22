Sağlıkta şiddete 24 taksitli ödül gibi ceza

Olay, 15 Ekim 2024'te Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile hasta Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında şiddetli tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Tahlil sonuçlarını almak için hastaneye tekrar gelen 2 kadın ile doktor arasında çıkan ikinci tartışma kısa sürede büyüdü. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, kadın hasta tarafından darbedildi. Yağmur A. tutuklanırken, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TAHLİYE OLDU

Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

ÖDÜL GİBİ CEZA

İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında ödül gibi ceza çıktı. Sanık Yağmur A, doktora yönelik basit yaralama suçundan 270 gün adli para cezasına çarptırılırken, suçu kamu görevlisine ve sağlık personeline işlemiş olması sebebiyle cezası 607 gün adli para cezasına çevrildi. Sanık Yağmur A.'nın sabıkası bulunmaması nedeniyle cezası 505 gün adli para cezası karşılığı 50 bin 500 liraya çevrildi. 'Doktora yönelik hakaret' suçundan ise indirimle birlikte 530 gün adli para cezasına çarptırılan sanığın cezası 53 bin lira para cezasına çevrildi.