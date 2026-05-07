SAHA İstanbul Fuarı kapsamında TCG Anadolu Gemisi ziyaret için Sarayburnu’na demirledi

Avrupa'nın en büyük savunma sanayi programlarından SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) sürüyor. 5-9 Mayıs tarihleri arasında 120'den fazla ülkeden bin 700'ü aşkın firmanın katıldığı fuarda şirketler son teknolojileri sergiliyor. Fuar kapsamında 8 Mayıs'ta ziyarete açılacak olan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'na demirledi. fuar kapsamında, SAHA 2026'ya katılan yabancı ülkelerin üst düzey yetkililerinin yer aldığı heyet, Ataköy açıklarında demirleyen Türk savunma sanayisinin simge platformlarından TCG Anadolu'yu ziyaret etti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER DE HEYETİN İÇERİSİNDE YER ALDI

Ziyarete iştirak eden heyetin içerisinde Nijerya'dan bakan düzeyinde, Güney Kore ve Portekiz'den amiral seviyesinde, Moğolistan ve Kırgızistan'dan general düzeyinde temsilciler yer alırken, Japonya, Guatemala, İspanya, Hırvatistan, Ürdün, Litvanya, Cezayir, Romanya ve Türkmenistan'dan üst düzey yetkililer de heyet içerisinde yer aldı.

Ataköy açıklarında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında askeri ve sivil heyetler, Türkiye'nin çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. Yetkililere geminin teknik kabiliyetleri, operasyonel kapasitesi ve görev konsepti hakkında detaylı bilgi verildi. Özellikle insansız hava araçlarıyla entegre operasyon kabiliyeti, amfibi harekat yetenekleri ve çok yönlü kullanım kapasitesiyle öne çıkan gemi, yabancı heyet tarafından incelendi. Ziyaret, Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemesini yerinde gözlemleme açısından heyete fırsatlar sundu. Uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefleyen SAHA 2026 kapsamında gerçekleştirilen temasların, Türkiye ile farklı ülkeler arasındaki savunma ve teknoloji alanındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

SARAYBURNU'NDA ZİYARETE AÇILIYOR

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör