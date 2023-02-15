Haberler Yaşam Haberleri Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 15.2.2023 21:42 Son Güncelleme: 15.2.2023 21:42

Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Kahramanmaraş ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine yardım amaçlı olarak yapılan “Türkiye Tek Yürek” bağış gecesine katılarak Merkez Bankası adına 30 Milyar TL bağış yaptıklarını açıklayan Şahap Kavcıoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek “Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?” şeklinde araştırmalar devam ediyor. Şahap Kavcıoğlu biyografisi ve tüm detaylar.

Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu biyografisinden detaylar merak edilerek "Şahap Kavcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Şahap Kavcıoğlu kimdir? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu nereli, kaç yaşında?
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