Sahibinden ikinci el araç ilan ve alım satımına yönelik önemli karar

Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:14

Rekabet Kurulu'ndan sahibinden ikinci el araç ilan ve alım satımına yönelik önemli bir karar geldi. Kurul, sitede verilen ilanların, açık artırma yoluyla satışı için başka kanallara yönlendirilmesine izin vermedi.

Rekabet Kurulu ikinci el araç ilan pazarında faaliyet gösteren sahibinden.com'a yönelik yeni kararı açıkladı. Kurul tarafından alınan yeni karar ile ikinci el otomobil ilan sitesinin pazardaki gücünü diğer hizmetlerini desteklemek veya bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kullanmasına izin verilmedi.

2. EL ARAÇ İLANLARI AÇIK ARTIRMAYA YÖNLENDİRİLEMEYECEK

Yürütülen soruşturmada; araç ilanları sırasında elde edilen kullanıcı verilerinin ve yoğun reklam faaliyetlerinin, platformun kendi ikinci el araç alım-satım hizmeti olan Otobid lehine kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun ilgili pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi.

Soruşturma devam ederken sahibinden.com tarafından bazı taahhütler sunuldu. Kabul edilen bu taahhütlerle birlikte;

  • Sahibinden.com üzerinden araç ilanı veren kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde Otobid hizmetine yönlendirilmeyecek,
  • Sahibinden.com üzerinden ilan verme sürecinde elde edilen kullanıcı verileri Otobid için kullanılmayacak,
  • Otobid'e yönelik reklam harcamaları belirlenen eşiklerin aşılması durumunda sınırlandırılacak.
  • Bu karar, dijital platformlarda veri kullanımının ve adil rekabetin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
