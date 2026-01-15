Sahibinden ikinci el araç ilan ve alım satımına yönelik önemli karar

2. EL ARAÇ İLANLARI AÇIK ARTIRMAYA YÖNLENDİRİLEMEYECEK

Yürütülen soruşturmada; araç ilanları sırasında elde edilen kullanıcı verilerinin ve yoğun reklam faaliyetlerinin, platformun kendi ikinci el araç alım-satım hizmeti olan Otobid lehine kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun ilgili pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi.