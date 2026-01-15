Sahibinden ikinci el araç ilan ve alım satımına yönelik önemli karar

Rekabet Kurulu ikinci el araç ilan pazarında faaliyet gösteren sahibinden.com'a yönelik yeni kararı açıkladı. Kurul tarafından alınan yeni karar ile ikinci el otomobil ilan sitesinin pazardaki gücünü diğer hizmetlerini desteklemek veya bu hizmetlere rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla kullanmasına izin verilmedi.
2. EL ARAÇ İLANLARI AÇIK ARTIRMAYA YÖNLENDİRİLEMEYECEK
Yürütülen soruşturmada; araç ilanları sırasında elde edilen kullanıcı verilerinin ve yoğun reklam faaliyetlerinin, platformun kendi ikinci el araç alım-satım hizmeti olan Otobid lehine kullanılıp kullanılmadığı ve bu durumun ilgili pazardaki rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyip etkilemediği incelendi.
Soruşturma devam ederken sahibinden.com tarafından bazı taahhütler sunuldu. Kabul edilen bu taahhütlerle birlikte;