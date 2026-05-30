Sahil Güvenlik 148 canı kurtardı
Giriş Tarihi: 30.05.2026

Muğla’nın Marmaris ilçesinde batan gezi teknesinin içinde bulunan 148 kişi Sahil Güvenlik ekiplerinin hızla müdahale etmesiyle kurtarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Akvaryum Koyu'nda batan gezi teknesindeki 20'si çocuk 140 yolcu 8 mürettebat, çevredeki teknelerin müdahalesiyle kurtarılırken olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olay, Marmaris ilçesi Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu'nda saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Teknede meydana gelen arızayı fark eden tekne personeli karaya yakın bir noktaya yöneldi. Olayın ardından teknede bulunan 140 yolcu, aynı firmaya ait başka bir tur teknesi ile çevrede bulunan diğer teknelere güvenli şekilde tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcular kısa sürede kurtarıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

#MUĞLA #MARMARİS #SAHİL GÜVENLİK

