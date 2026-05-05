Sahil Güvenlik’ten Nisan ayında yoğun denetim: 568 Göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluğundaki sularda Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde göçmen kaçakçılığına karşı önemli sonuçlar elde edildi. Ekipler, hem kaçakçılara yönelik operasyonlarını sürdürdü hem de denizde tehlike altındaki göçmenlere müdahale etti. Operasyonlar sonucunda 35 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalanırken, aralarında 104 çocuğun da bulunduğu 568 düzensiz göçmen kurtarıldı.

10 BİNİ AŞKIN DENİZ ARACI DENETLENDİ

1-30 Nisan tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 10 bin 896 deniz aracı kontrol edildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda, beraberinde 104 çocuk bulunan 568 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca operasyonlar sırasında sağlık durumu kritik olan 15 hasta veya yaralıya müdahale edilerek gerekli tedavileri sağlandı.